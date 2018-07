Vasco alivia crise interna com 3 a 0 em estreia do Campeonato Carioca

RIO DE JANEIRO - Na primeira partida após a saída de jogadores importantes como Juninho Pernambucano, Fernando Prass e Felipe, o Vasco jogou bem e goleou o Boavista, por 3 a 0, neste sábado, na estreia pelo Campeonato Carioca, em Volta Redonda. Com muitas novidades e jogadores jovens, a versão 2013 da equipe vascaína dominou o jogo, com destaque para as atuações de Carlos Alberto, Eder Luis e Bernardo.

O recém-contratado Pedro Ken, que chegou este ano emprestado pelo Cruzeiro, também foi decisivo: deu passe para os dois primeiros gols do Vasco. O meio-campo formado por ele e Fillipe Souto, Bernardo e o jovem Jhon Cley, da base, fez boas jogadas e envolveu o Boavista. Um dia depois da diretoria quitar parte dos salários atrasados de jogadores e funcionários, o Vasco começou 2013 com o pé direito.

"O ano passado foi difícil, mas o começo de ano está muito bom", disse Bernardo, que no ano passado foi emprestado ao Santos depois de entrar na Justiça contra o Vasco. "Todos vão se empenhar, sabemos das dificuldades do clube fora de campo, mas, dentro de campo, vamos colocar o coração na ponta da chuteira para vencer os campeonatos".

O JOGO

Por pouco, o Vasco não abriu o placar já aos 8 minutos do primeiro tempo, com Eder Luis, que recebeu passe de Jhon Cley e, da entrada da área, bateu rasteiro; a bola passou perto da trave e saiu. Aos 16, Pedro Ken tocou para Carlos Alberto, dentro da área, que "cortou" o zagueiro, olhou para o gol e bateu com calma, no canto: 1 a 0.

Aos 27, Pedro Ken cruzou rasteiro pela direita, Eder Luis foi rápido e, na pequena área, bateu rasteiro para o gol: 2 a 0. Bernardo ainda deu dois bons chutes no primeiro tempo, de fora da área, que passaram perto do gol.

No começo do segundo tempo, Vasco e Boavista pouco ou nada criaram. A única boa chance dos vascaínos aconteceu aos 19 minutos, depois de Eder Luis sofrer falta na entrada da área. Wendell cobrou forte e a bola passou perto do travessão.

O Vasco voltou melhor depois do tempo técnico e, aos 27, Bernardo marcou seu primeiro gol depois do retorno ao clube. Wendel cruzou pela esquerda, Eder Luis escorou e o jovem meia bateu no canto. O goleiro Alessandro ainda fez boa defesa aos 39 após chute de Erick Flores, e foi só.

O lateral-esquerdo peruano Yoshimar Yotún, anunciado neste sábado como novo reforço vascaíno, acompanhou o jogo em Volta Redonda. Ele veio do Sporting Cristal por empréstimo de um ano e será apresentado na terça-feira, em São Januário.

BOAVISTA 0 X 3 VASCO

BOAVISTA - Vinícius; Everton Silva, Gustavo, Jorge Fellipe e Paulo Rodrigues; Júlio César, Túlio Souza (André Luis), Leandro Chaves (Thiaguinho), Tony e Erick Flores; Somália (Gilcimar). Técnico: Lucho Nizzo.

VASCO - Alessandro; Abuda, Dedé, Douglas e Wendel; Fillipe Soutto, Pedro Ken, Jhon Cley e Bernardo (Marlone); Carlos Alberto (Dakson) e Eder Luis (Thiaguinho). Técnico: Gaúcho.

GOLS - Carlos Alberto, aos 16, e Eder Luis, aos 28 minutos do primeiro tempo; Bernardo, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

CARTÃO AMARELO - Carlos Alberto (Vasco); Túlio Souza e Everton Silva (Boavista).

RENDA - R$ 71.285,00

PÚBLICO - 3.827 pagantes.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).