Vasco anuncia a contratação do lateral-direito Léo Matos, ex-PAOK, da Grécia

O Vasco anunciou, nesta terça-feira, a contratação do lateral-direito Léo Matos, que estava no PAOK, da Grécia. O jogador, de 34 anos, assinou contrato até o fim da temporada de 2021, após ser aprovado nos exames médicos.

Natural de Niterói, o novo reforço vascaíno, que foi campeão mundial com a seleção brasileira sub-17 em 2003, já participou das atividades pela manhã no CT do Almirante.

Léo Matos foi revelado no Flamengo, mas pouco atuou pela equipe da Gávea. Aos 17 anos, foi negociado com o Olympique de Marselha e passou por Paraná, Figueirense e Vila Nova (GO), antes de retornar ao futebol europeu, onde está há uma década e já atuou também no Chornomorets e Dnipro, da Ucrânia. Pelo último time foi vice-campeão da Liga Europa 2014-2015.

Como o Vasco já apresentou a lista dos jogadores inscritos para a segunda fase da Copa Sul-Americana, Léo Matos não poderá ser aproveitado nos confrontos diante do Caracas, da Venezuela. O primeiro jogo é nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário.

No Brasileiro, o Vasco luta para fugir dos últimos lugares. Com 18 pontos, em 16 jogos disputados, a equipe cruzmaltina está na 17ª posição, a primeira da zona de rebaixamento. São cinco vitórias, três empates e oito derrotas.