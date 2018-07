Vasco anuncia acerto com técnico Dorival Júnior

RIO - Pouco mais de 24 horas depois da saída de Paulo Autuori, a diretoria do Vasco anunciou nesta quarta-feira o retorno do técnico Dorival Júnior ao comando do time. O clube de São Januário não revelou o tempo de contrato do treinador, que estava sem emprego desde sua saída do Flamengo, em março.

Dorival será apresentado oficialmente nesta quinta, às 14h30, em São Januário. Ele será o substituto de Paulo Autuori, que deixou o clube carioca na manhã de terça alegando insatisfação com a diretoria vascaína. Atrasos no pagamento dos salários dos jogadores e da comissão técnica foram os motivos da saída de Autuori.

Ciente das dificuldades financeiras do clube, Dorival teria pedido garantias para que não houvesse mais atrasos. O Vasco teria utilizado como argumento a negociação de patrocínio com a Caixa Econômica Federal.

Com o novo acerto, Dorival volta a comandar o time vascaíno após liderar a equipe no retorno à Série A, em 2009, através da conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico, contudo, não seguiu com o Vasco na primeira divisão e se transferiu para o Santos no ano seguinte.

O último time comandado por Dorival foi justamente o rival Flamengo. Ele chegou ao clube carioca em 2012, mas não obteve sucesso no Brasileirão. Neste ano, acabou sendo demitido no início do ano após mudança na diretoria do clube. O novo presidente decidira cortar gastos e havia trocado Dorival por Jorginho, que também já foi demitido.