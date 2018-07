Vasco anuncia amistoso com Cerro Porteño em janeiro

Apesar de anunciar a última atividade de preparação antes do Campeonato Carioca, o Vasco ainda não confirmou onde realizará sua pré-temporada. Inicialmente, a diretoria previa levar a delegação para Vila Velha, no Espírito Santo. Mas nos últimos dias tem sido cogitada a possibilidade de treinar em Atibaia, no interior de São Paulo.

A pré-temporada deverá começar no dia 4 de janeiro, quando o elenco se reapresentará. As atividades serão finalizadas no dia 14, véspera do amistoso com o Cerro. O Vasco estreará no Campeonato Carioca no dia 19, contra o Resende, em São Januário.