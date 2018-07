Vasco anuncia Anderson Barros como seu novo gerente de futebol

Ainda sem ter fechado a chegada de reforços para a próxima temporada, o Vasco anunciou nesta quarta-feira uma novidade para o seu departamento de futebol. Trata-se de Anderson Barros, que foi anunciado pelo presidente Eurico Miranda para o cargo de gerente de futebol.

A chegada de Anderson Barros ao Vasco vinha sendo dada como certa nos últimos dias, principalmente após a indicação de que não iria permanecer no Vitória, clube onde exercia a mesma função que agora assumirá no time carioca e onde vai trabalhar em parceria com o diretor de futebol Isaías Tinoco.

Anderson Barros terá que agir rápido no Vasco, pois o clube ainda não oficializou a chegada de qualquer reforço para a temporada 2017. E a oscilação apresentada nas rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro, que até colocou em risco o acesso à elite, demonstrou que o time precisará realizar várias contratações para ser competitivo no próximo ano.

No Vasco, Anderson Barros reencontrará o técnico Cristóvão Borges, escolhido por Eurico para suceder Jorginho, com quem trabalhou durante a sua passagem pelo Bahia. Além disso, o atual elenco do clube conta com Andrezinho e Marcelo Mattos, jogadores que foram seus contemporâneos no Botafogo, time em que viveu a sua última experiência no futebol carioca.