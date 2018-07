Vasco anuncia contratação de Falcão para jogar no Futebol 7

O Vasco anunciou oficialmente a contratação do craque do futsal Falcão na tarde desta quinta-feira. O anúncio feito no site oficial do clube, porém, deixa claro que o jogador não chega para atuar no esporte que o consagrou, mas para defender a equipe de Futebol 7.

Falcão não vai estar à inteira disposição do Vasco. A nota informa que ele vai disputar alguns jogos do Campeonato Brasileiro, do Carioca e da Liga Fut7. Mas vai seguir defendendo a equipe de futsal do Sorocaba.

"Estou muito feliz com essa parceria pelo tamanho da camisa do Vasco, pelo que ela representa. Ter relação com essa camisa, conhecida mundialmente, para mim é uma satisfação muito grande. Vou dar o meu máximo para agradar a todos nos jogos que eu puder atuar. É mais um momento especial na minha carreira", afirmou Falcão ao site do Vasco.

Recentemente, o Sorocaba ficou sem lugar para mandar suas partidas, e o presidente vascaíno Eurico Miranda chegou a fazer uma proposta para abrigar o time de Falcão, mas a negociação não teve sucesso. Agora, o sonho de contar com jogador acabou se concretizando no Futebol 7.