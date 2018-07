Vasco anuncia contratação do goleiro Rafael Copetti Um dia depois de apresentar o atacante Kleber, o Vasco anunciou mais um reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse, no entanto, deve ter papel de bem menos protagonismo do que o ex-atleta do Grêmio. O goleiro Rafael Copetti foi contratado junto ao Benfica e chega para compor o elenco do time carioca.