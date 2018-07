Vasco anuncia contratação do meia colombiano Montoya

RIO - O Vasco anunciou oficialmente a contratação do meia Santiago Montoya, de 21 anos, neste domingo. A negociação entre o clube carioca e o All Boys, da Argentina, antigo time do jogador, era dada como certa há alguns dias, mas somente agora foi concretizada. Detalhes como valores financeiros envolvidos e duração do contrato não foram divulgados.

Montoya era desejo antigo do Vasco, que vinha tentando sua contratação nos últimos meses. Ele realizou exames médicos ao longo da semana e acertou os últimos detalhes para a assinatura do contrato. Sua apresentação oficial à imprensa acontecerá já nesta segunda-feira, às 13 horas, em São Januário.

O colombiano é uma aposta da diretoria para resolver o problema de criação no meio de campo. Ele deve ser testado na equipe ao longo da intertemporada, durante a paralisação no Campeonato Brasileiro para a Copa das Confederações, e pode estar em campo diante do Internacional, no dia 7 de julho, já pela competição nacional.