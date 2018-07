Vasco anuncia contratação do volante William Oliveira por empréstimo

O jogador chegou ao clube nesta tarde, vestiu a camisa cruzmaltina e conversou com torcedores através das redes sociais do Vasco. "Me sinto muito feliz de estar no Vasco, em um grande clube. É o sonho de muitas pessoas. Vou fazer de tudo para honrar essa camisa", disse.

William Oliveira tem 24 anos e ganha sua primeira oportunidade em um grande clube do Brasil. Revelado pelo São Gonçalo, ele jogou no futebol do Espírito Santo antes de chegar ao Madureira para a disputa do Carioca. No novo clube, ele disputará posição com nomes como os de Marcelo Mattos, Diguinho e Bruno Gallo.

Agora, a expectativa é pela contratação de Fellype Gabriel. O técnico Jorginho já falou no meia como reforço vascaíno após a classificação contra o CRB na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, mas ainda não houve a confirmação. A tendência é que o jogador também assine contrato válido até o fim da temporada.