Vasco anuncia contratação do zagueiro Douglas

RIO - A diretoria do Vasco anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Douglas, que estava no Red Bull Salzburg. O jogador, que trabalhou anteriormente com o técnico Adilson Batista no futebol de Santa Catarina, foi cedido por empréstimo até o final do ano pelo clube austríaco.

"O Vasco é um grande clube e jogar aqui é motivo de muita felicidade. Já trabalhei com Adilson Batista, inclusive ele que foi o treinador que me promoveu ao profissional, quando eu jogava pelo Avaí e espero ajudar muito no clube. Estou com muita vontade de somar e ver o Vasco brigando sempre por conquistas", disse, ao site oficial do Vasco.

Douglas, de 29 anos, iniciou a carreira no Avaí, onde foi comandado por Adílson, atuou técnico do Vasco. Depois, ele passou por Atlético Paranaense, os israelenses Hapoel Kfar Saba e Hapoel Tel Aviv, além do Red Bull Salzburg. No ano passado, foi emprestado ao Figueirense, clube em que também foi dirigido por Adilson.

O zagueiro garantiu que já vinha acompanhando a participação do Vasco no Campeonato Carioca mesmo antes da sua contratação. "Consegui acompanhar vários jogos do Campeonato Carioca e fico ansioso para estrear, assim como todo jogador que chega em um clube. Vivo um momento feliz em estar no Vasco e quero colaborar muito para que a alegria só aumente", afirmou.

No Vasco, Douglas terá a concorrência de Luan, Rafael Vaz, Rodrigo e Jomar na luta por uma vaga na zaga. Antes dele, o time havia se reforçado para a temporada 2014 com o goleiro Martin Silva, os laterais André Rocha, Diego Renan e Marlon, o volante Aranda, o meia Douglas e o atacante Everton Costa, além de Rodrigo, seu companheiro de setor.