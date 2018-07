Vasco anuncia contratação do zagueiro Victor Ramos A diretoria do Vasco conseguiu fechar uma contratação no último dia da atual janela de transferências de jogadores que estão no exterior para clubes brasileiros. Nesta quarta-feira, o clube carioca anunciou a contratação do zagueiro Victor Ramos, que estavas no Standard de Liège, da Bélgica.