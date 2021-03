Vasco anuncia contratações do zagueiro Ernando e do meia Marquinhos Gabriel

O Vasco acertou neste domingo a contratação dos primeiros reforços para a temporada 2021. Tratam-se do zagueiro Ernando, ex-Bahia, e do meio-campista Marquinhos Gabriel, ex-Cruzeiro. O defensor assinou contrato até o final do ano, com a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada. O armador, por sua vez, chega com vínculo até dezembro. Os dois iniciam os trabalhos no clube ainda nesta semana.

Ernando, hoje com 32 anos, é cria das divisões de base do Goiás, onde conquistou quatro títulos estaduais e foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2012. O sucesso em Goiânia o fez ser contratado pelo Internacional em 2014. No time colorado, mais quatro títulos - todos a nível estadual. Foi emprestado ao Sport em 2018 e no seguinte jogou pelo Bahia. O defensor possui passagem pelas categorias de base da seleção brasileira.

Marquinhos Gabriel, aos 30 anos, defendeu grandes times do país como Internacional e Palmeiras. No Santos, em 2015, conquistou o Campeonato Paulista e repetiu a dose em 2017 e 2018 pelo Corinthians, por quem se tornou campeão do Brasileirão em 2017. Campeão estadual também em 2019 e 2020 por Cruzeiro e Athletico-PR, respectivamente, chega para reforçar o setor de criação do Vasco, tendo em vista que tem na construção de jogadas uma de suas principais características.

O grupo principal do Vasco se reapresenta nesta segunda-feira, às 15h30, no CT do Almirante, após alguns dias de folga. Será o primeiro treinamento comandado pelo treinador Marcelo Cabo.