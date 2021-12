Vasco anuncia contrato de três meses com zagueiro equatoriano Luís Cangá

O Vasco anunciou, na manhã deste sábado, a contratação do zagueiro equatoriano Luís Cangá, que jogou as últimas quatro temporadas pelo Delfín, oitavo colocado da última edição da liga nacional do Equador. O defensor de 26 anos chega ao Rio de Janeiro com um contrato de apenas três meses, para a disputa do Campeonato Carioca, com opção de renovação.

Revelado pela LDU, Cangá jogou quatro temporadas pelo clube de Quito, antes de se transferir para o Delfín, em 2018. Ele atuará pela primeira vez em um time de fora do seu país de origem, mas tem experiência internacional, pois disputou a Libertadores de 2020 com o Delfín, em edição na qual enfrentou Santos e Palmeiras.

A classificação para o torneio continental veio após o título equatoriano conquistado em 2019. Além disso, defendeu a seleção nacional em três amistosos, um deles contra o Brasil, em 2014, quando Willian, hoje no Corinthians, marcou o único gol da partida e garantiu a vitória brasileira.

Antes de anunciar a contratação do equatoriano, o Vasco já havia confirmado outros reforços para a temporada 2022. Os primeiros anunciados foram o volante Yuri Lara, de 27 anos, e o goleiro Thiago Rodrigues, de 33, dupla que se destacou com a camisa do CSA durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Outra novidade garantida é no comando técnico. Ainda no início deste mês, o clube carioca anunciou a contratação de Zé Ricardo para sua segunda passagem por São Januário. A primeira foi iniciada em 2017, após o treinador deixar o Flamengo, e encerrada em 2018.