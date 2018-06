Vasco anuncia Diadora como nova fornecedora de material esportivo

O Vasco anunciou nesta segunda-feira sua nova fornecedora de material esportivo para esta temporada. Sem divulgar maiores detalhes do acordo, o clube carioca informou que assinou contrato com a Diadora, empresa italiana que substituirá a Umbro após pouco mais de três anos de parceria.

Vasco e Diadora já vinham negociando há algumas semanas, afinal, o contrato do clube com a Umbro terminou no fim do ano passado. A diretoria alvinegra inclusive chegou a discutir uma prorrogação no vínculo com a antiga parceira, mas entendeu que a empresa italiana era a melhor opção.

A decisão, porém, promete gerar turbulência nas próximas semanas, graças ao imbróglio jurídico vivido pelo clube após a indefinição sobre a disputa entre as chapas de Eurico Miranda e Júlio Brant na última eleição.

Atual presidente do Vasco, Eurico foi o responsável por fechar o acordo com a Diadora, mas pode não seguir no comando este ano, dependendo do resultado da disputa na Justiça. Brant, que luta pelo poder do clube, inclusive teria ficado irritado com a postura de seu rival e da empresa italiana por fecharem o acordo sem consultá-lo.

"O Vasco estudou diversas ofertas de empresas de material esportivo, inclusive do antigo fornecedor, e encontrou na parceria entre a Diadora e a Filon (que confecciona os uniformes) a melhor opção de agilidade, distribuição e perspectiva de faturamento. Qualquer decisão só poderia ser tomada este ano, já que o antigo contrato se encerrava em 31 de dezembro e a multa rescisória era fixa em R$ 8 milhões a qualquer momento", explicou o clube nesta segunda.