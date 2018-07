Vasco anuncia Fabrício, Anderson Salles e mais dois reforços

RIO - Após um início ruim na Série B, com um ponto em dois jogos, e em meio a muitos desfalques, o Vasco percebeu a necessidade de se reforçar para o resto da temporada. A diretoria correu atrás de novos nomes e nesta terça-feira, de uma só vez, confirmou quatro novas contratações para o elenco: o zagueiro Anderson Salles e o atacante Rafael Silva, campeões paulista pelo Ituano, o veterano volante Fabrício, ex-São Paulo, e o meia Guilherme Biteco, ex-Grêmio.

Revelações do último Campeonato Paulista, Anderson Salles, de 26 anos, e Rafael Silva, 23, chamaram a atenção de diversos clubes ao fim da competição - o zagueiro inclusive foi escolhido para a seleção do torneio. Ambos chegaram a ficar perto de um acordo com o Palmeiras, mas a negociação não evoluiu e eles acabaram fechando com o Vasco.

Já Guilherme Biteco, de 20 anos, e Fabrício, 31, chegam por empréstimo até o fim do ano, depois de passarem os últimos meses encostados em seus clubes. Matheus Biteco não vinha sendo aproveitado por Enderson Moreira no Grêmio, enquanto Fabrício estava inclusive treinando separado no São Paulo.

Anderson Salles e Rafael Silva serão apresentados ainda nesta terça-feira no Vasco. Já Guilherme Biteco e Fabrício terão suas apresentações somente na sexta. Eles chegam para reforçar o time carioca, que empatou com o América-MG e perdeu para o Luverdense nas primeiras duas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.