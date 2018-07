Vasco anuncia Marquinhos Santos como substituto de Joel

Após demitir Joel Santana, treinador que ajudou o clube a sair da Série B, o Vasco anunciou o novo técnico que iniciará a temporada no comando da equipe. O ex-treinador do Coritiba, Marquinhos Santos, foi o escolhido do presidente recém eleito, Eurico Miranda, para o desafio.

O anúncio foi feito por meio do site oficial do clube e o novo comandante será apresentado pelo cartola vascaíno na próxima sexta-feira. Marquinhos Santos tem em seu currículo títulos como o de campeão sul-americano pela seleção brasileira sub-15 em 2011 e os títulos estaduais paranaense (Coritiba em 2013) e baiano (2014).

No Campeonato Brasileiro, Marquinhos Santos teve uma campanha regular no Coritiba, ajudando o time a fugir do rebaixamento. Ao todo ele comandou a equipe paranaense em 23 partidas, com 10 vitórias, sete derrotas e seis empates.