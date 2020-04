Vasco anuncia melhorias em São Januário para receber treinos do time profissional

Os jogadores do Vasco voltarão a treinar em São Januário quando a bola voltar a rolar no Brasil, após o final da pandemia do novo coronavírus. Casa do futebol profissional nas duas últimas temporadas, o CT do Almirante, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro, não será mais utilizado pelo clube. O contrato de empréstimo foi encerrado e agora o time passará a utilizar as dependências do Complexo Esportivo de São Januário, pelo menos até ser concluído o novo centro de treinamento, que vem sendo construído na Barra da Tijuca.

Para receber o time profissional, São Januário vem passando por algumas melhorias, especialmente no que diz respeito à criação de espaços para comportar toda a estrutura que vinha sendo oferecida aos atletas no antigo local de treinamento. A mudança tem sido feita em etapas e a expectativa é que tudo esteja concluído até o final da próxima semana, de acordo com o diretor executivo André Mazzuco.

"A mudança é temporária. Estamos aprontando o nosso CT, mas ao mesmo tempo precisamos fazer algo em São Januário para o nosso dia a dia de trabalho. Essa mudança está dividida em duas etapas e já iniciamos os trabalhos. A primeira etapa é adequação de São Januário. Precisamos adequar o estádio para receber a estrutura que nós tínhamos no CT. Essa adequação passa pelo ajuste do Campo Anexo e ampliação das regiões que ficam atrás dos dois gols do campo de jogo, hoje uma área importante de trabalho. Também será preciso a adequação do vestiário e dos departamentos de futebol e médico. O espaço onde será a academia vinha sendo utilizado pela base, e estamos criando novas salas para receber a toda estrutura do futebol amador", afirmou André Mazzuco, acrescentando em seguida.

"Quando finalizarmos isso, a estrutura de departamento médico e academia sairá do CT do Almirante e virá direto para São Januário. São equipamentos que não podem ficar em locais temporários, precisam ser instalados diretamente no local definitivo. O primeiro passo é a adequação dos espaços em São Januário", prosseguiu o dirigente.

André Mazzuco revelou que o CT do Almirante já está sendo desmontado. "Já iniciamos a desmontagem do CT do Almirante. A parte que já poderia sair de lá para São Januário já foi removida. Agora temos as duas etapas finais para a desocupação, que é mexer na sede administrativa do CT, o chamado 'Casarão', e na academia. A estimativa é que até o final da semana que vem tenhamos concluído esse processo, restando assim apenas os ajustes de campo e outras benfeitorias que serão necessárias para o início das atividades. Queremos ter uma estrutura que seja capaz de manter a rotina diária que possuíamos no CT", finalizou.

Na última sexta-feira, o Vasco comunicou a ampliação do período de férias de seu elenco. Após conceder 20 dias de descanso aos jogadores, o clube carioca determinou mais 10 dias de recesso aos atletas, seguindo o que foi feito pela imensa maioria dos clubes das duas primeiras divisões do futebol nacional.

O Campeonato Carioca está paralisado desde 16 de março. E com o intuito de retomá-lo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e os clubes formaram nesta semana uma comissão médica para preparar um protocolo, denominado "Jogo Seguro", que será repassado às autoridades públicas para obter o aval que liberaria a continuidade da competição.