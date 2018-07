Vasco anuncia novos patrocínios para as semifinais do Carioca

O Vasco confirmou o acerto com dois patrocinadores que serão exibidos na camisa a partir do clássico contra o Flamengo neste domingo, no Maracanã. O acordo com a Viton 44 será ampliado e continuará a exibir na parte superior do uniforme a marca Guaravita. Na inferior, terá a Rede de Supermercados Charme.

"São mais dois vínculos comerciais que anunciamos com grande felicidade. Estamos invertendo a ordem do mercado. As empresas perceberam a grande visibilidade que o clube gera e já estão batendo a nossa porta", disse o vice-presidente de marketing e comunicação do Vasco, Marco Antônio Monteiro, por meio de nota oficial publicada neste domingo à tarde no site oficial do clube.

O Guaravita é a ampliação do acordo com a empresa, que estampa na manga do uniforme a marca Guaraviton e deverá continuar para a sequência da temporada. O Charme é válido apenas para as semifinais do Carioca.