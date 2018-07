Vasco anuncia pagamento de parte da dívida com elenco Os jogadores reclamaram, ameaçaram deixar de se concentrar antes da partida contra o Duque de Caxias, neste domingo, no Cláudio Moacyr, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, e a diretoria do Vasco finalmente quitou parte dos pagamentos atrasados nesta sexta-feira.