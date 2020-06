Vasco anuncia renovação do contrato com o goleiro Fernando Miguel

O goleiro Fernando Miguel acertou a renovação do seu contrato com o Vasco até o fim de 2022. O anúncio da prorrogação do vínculo com o jogador foi realizada pelo diretor executivo de futebol do clube, Mário André Mazzuco, durante uma live da Vasco TV.

"Estou muito feliz de anunciar a renovação do Fernando. Ele vai nos dar a honra de ficar até o final de 2022. Foi uma negociação muito tranquila, principalmente pelo desejo do Fernando e o nosso de ficar aqui. Nós precisamos ter referências na equipe e ele sempre foi uma delas. Temos uma escola de goleiros, com Jordi, Alexander, Lucão, Halls, Fintelman e ele é a referência. É nosso goleiro, nosso camisa 1", afirmou o dirigente.

Fernando Miguel, de 35 anos, celebrou a renovação de contrato com o Vasco e se declarou orgulhoso por participar do processo de reconstrução do clube. "Eu não tenho palavras para expressar o que estou sentindo, o tamanho do orgulho que tenho em vestir a camisa do Vasco, de fazer parte dessa reconstrução e desse processo. Me vejo muito focado, completamente entregue e espero seguir ajudando o clube e que dentro de campo a gente consiga avançar e o torcedor possa perceber o trabalho que é feito para que o Vasco cresça. No trajeto de São Januário até minha casa após a assinatura, eu fiz uma reflexão e ver que o Vasco vai avançando, com o trabalho, a lealdade de todos, desde que cheguei aqui em 2018, estamos evoluindo. Podem ter certeza que vão ter um atleta muito fiel e leal ao clube", afirmou,

No Vasco desde 2018, Fernando Miguel já disputou 82 partidas pelo time. E o goleiro faturou o título da Taça Guanabara pelo clube em 2019, mesmo ano em que prorrogou o seu contrato até o fim de 2020. Titular da meta da equipe cruzmaltina, ele tem Jordi, Alexander e Lucão como seus concorrentes pela posição.