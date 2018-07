Vasco anuncia Rildo como seu segundo reforço para a Libertadores de 2018

O Vasco anunciou oficialmente na tarde desta quinta-feira a contratação do atacante Rildo. Um dos poucos destaques da campanha do Coritiba no último Campeonato Brasileiro, que terminou com a queda para a Série B, o jogador de 28 anos assinou contrato por duas temporadas com o clube carioca.

+ Dirigente admite 'problemas muito grandes' para reforçar o Vasco

Rildo é o segundo reforço do Vasco para a próxima temporada, na qual o time voltará a disputar a Libertadores. E é justamente por estar na fase preliminar da competição, que começará a ser disputada ainda em janeiro, que o clube foi cedo ao mercado e se movimentou rapidamente.

Antes de Rildo, o Vasco já havia anunciado a contratação do volante argentino Leandro Desábato, do Vélez Sarsfield. Agora, Rildo chega para disputar uma vaga no ataque, provavelmente com o jovem Paulinho, que vinha atuando aberto pelos lados na reta final do Brasileirão.

Rildo foi um nome pedido pelo técnico Zé Ricardo e já vinha negociando com o Vasco nas últimas semanas. O acerto, porém, travava em algumas exigências do jogador e, por isso, só foi concluído nesta quinta-feira.

No Campeonato Brasileiro, Rildo vestiu a camisa do Coritiba em 34 oportunidades e marcou seis gols, sendo um deles justamente diante do Vasco, no empate por 1 a 1 em outubro, no Maracanã. Além do time paranaense, ele já atuou por Fernandópolis-SP, Ferroviária-SP, Vitória, Ponte Preta, Santos e Corinthians.