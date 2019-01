Vasco anuncia venda de Evander para time da Dinamarca

O meia Evander não vai retornar ao Vasco. Nesta terça-feira, a direção do clube carioca anunciou que acertou a venda do jogador para o FC Midtjylland, da Dinamarca. O meia, de 20 anos, já estava no time, mas cedido por empréstimo pela equipe carioca até o fim da temporada 2018/2019.

O Midtjylland, porém, optou por realizar a aquisição de Evander antes mesmo do encerramento do contrato de empréstimo. E no acordo firmado para a aquisição do meia, o Vasco reteve 14% dos direitos econômicos do jogador, o que lhe renderá novos recursos financeiros em caso de uma futura venda do jovem, que assinou um contrato válido por cinco anos com o time dinamarquês.

"Evander é comprado pelo FC Midtjylland antecipadamente. Não demorou muito para que o clube Dinamarquês tivesse a certeza do talento de Evander e em apenas quatro meses decidiu antecipar a compra do meia, o contrato do jogador é de cinco anos com os wolf’s", anunciou a Team Star, empresa que faz assessoria de imprensa para o jogador.

No Midtjylland desde agosto, Evander tem 12 jogos disputados pelo clube, o segundo colocado do Campeonato Dinamarquês, com três gols marcados. Antes, no Vasco, entrou em campo 62 vezes, tendo feito seis gols pelo time em que iniciou a sua carreira profissional.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas os recursos deverão ajudar o Vasco, que sofre com graves problemas financeiros, a quitar o pagamento de salários atrasados de jogadores e funcionários do clube.