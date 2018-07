Vasco apela para Juninho Pernambucano em Curitiba

Há um acerto entre Vasco e Juninho Pernambucano para que ele atue apenas em partidas de importância especial - assim, é poupado de outros jogos. Mas Dorival Júnior quis a presença do ídolo vascaíno neste domingo. Assim, conversou com o atleta, de quem recebeu o aval, e viajou mais tranquilo para Curitiba.

O Vasco vai ter desfalques com relação ao time que empatou quinta-feira contra a Ponte Preta, em São Januário, jogo em que Juninho Pernambucano chegou a perder um pênalti. O atacante André levou o terceiro cartão amarelo e deve dar a vaga para o equatoriano Tenório. Já o lateral-esquerdo Yotún teve de se apresentar à seleção do Peru e vai ficar fora do clube por duas partidas. Mas Renato Silva e Wendel, que cumpriram suspensão, voltam à equipe.

Para Dorival Júnior, um empate com o Coritiba fora de casa já seria um resultado interessante para o Vasco. Seu discurso, no entanto, é de que o time, obviamente, vai buscar a vitória. Por isso, a opção por Juninho Pernambucano, embora todos no clube saibam que expor o atleta a várias partidas seguidas pode ter um custo não desejado para o Vasco e o próprio jogador, que já reclamou de dores musculares contra a Ponte Preta.