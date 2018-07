Vasco aposta em Bernardo como titular para avançar

Boa e má fases do Vasco no Campeonato Carioca coincidiram com o momento de um jogador em especial: o jovem meia Bernardo, que voltou ao clube em 2013 depois de ser emprestado ao Santos na temporada passada. Ele começou bem a competição, mas caiu de produção e perdeu o lugar no time. Neste domingo, devido às lesões de Carlos Tenorio e Leonardo, vai ganhar nova chance como titular.

"O Bernardo é um jogador altamente técnico, com uma carreira bonita pela frente", disse o técnico Gaúcho. Segundo ele, o jogador pagou o preço por ter caído de rendimento em dois jogos (as derrotas para Flamengo e Bangu). "Espero que neste domingo ele volte a ser o jogador que a gente conhece", afirmou o treinador.

Gaúcho também explicou qual será a função do meia em campo. "O Bernardo vai ficar mais perto da área, mas sem jogar de costas para o gol. Será como um atacante, com uma movimentação parecida com a do Eder Luis", contou o técnico.

Para o zagueiro Dedé, que até agora já teve três companheiros diferentes de zaga - Douglas, André Ribeiro e Renato Silva (este último será novamente titular neste domingo) -, o setor defensivo do Vasco está com crédito. "Fizemos mais jogos bons do que ruins", avaliou.

"O Renato ajuda muito, tem bastante experiência. Nos conhecemos bem. Ele me dá confiança, sabe orientar. Me dá ?esporro? na hora que tem que dar. O André teve boas partidas, mas falta ritmo e experiência", disse Dedé.