Vasco aposta em dois jogadores da base para o confronto contra o Atlético-MG O Vasco deve usar dois atletas da base para a partida contra o Atlético Mineiro, neste domingo, às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Vitor e Paulinho devem ser titulares nas vagas de Wagner, machucado, e Thalles, suspenso. No meio de campo, Mateus Vital deve voltar ao time no lugar de Yago Pikachu, por opção do treinador Milton Mendes.