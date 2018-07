Vasco aposta em São Januário para manter reação na Série B

Após a goleada sobre o Santa Cruz, o Vasco vai contar com mais um reforço para seguir vencendo na Série B: o Estádio de São Januário. Depois de cumprir punição, a equipe carioca voltará a jogar em sua casa no próximo sábado, contra o América-RN.

O clube, inclusive, lançou uma campanha no Twitter para atrair os torcedores para comparecerem ao "Caldeirão", como os vascaíno chamam o estádio. Uma motivação a mais para ir à São Januário é o preço acessível dos ingressos. Os bilhetes para a arquibancada estão custando R$ 20 (R$ 10 a meia-entrada).

O Vasco recebeu uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa de uma briga entre torcedores vascaínos e do Atlético Paranaense, em Joinville, na última rodada do Campeonato Brasileiro 2013. Com isso, foi obrigado a jogar três partidas com os portões fechados em São Januário e, em seguida, outras três a 100 quilômetros do Rio. Terminada a pena na última partida, o estádio de São Januário volta a estar liberado para a torcida.

A equipe, por sua vez, está fazendo sua parte. Nesta quarta-feira, ainda em Cuiabá, os jogadores iniciaram a preparação para o próximo confronto. Os titulares do jogo com o Santa Cruz fizeram um treinamento regenerativo, enquanto os reservas participaram de uma atividade física mais intensa, em uma academia próxima ao hotel onde estão hospedados. O time de Adilson Batista volta a treinar em São Januário nesta quinta-feira.