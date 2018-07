Vasco aposta na experiência de Marcinho para brigar pelo título do Carioca

A experiência pode ser um fator decisivo a favor dos vascaínos nos dois jogos contra o Botafogo. Para isso, o treinador conta com Marcinho, que já conquistou títulos por Cruzeiro, Atlético-MG e Flamengo, e atualmente é uma peça importante no time. O jogador conversou com a imprensa e falou sobre os jogos decisivos contra o Botafogo. Para Marcinho, não existe favorito entre os dois.

"Não falo em favoritismo. A gente vê muitos jogos que nem sempre o favorito vence. Favorito vai ser a equipe que entrar em campo com mais atenção e procurar neutralizar a outra equipe da melhor forma possível. Em final, quem aproveitar as oportunidades vai conseguir a vantagem", adverte Marcinho. "Já disputei finais, ainda mais defendendo equipe de tradição. A experiência pesa, mas quando a bola rolar é 11 contra 11. Em um momento do jogo, ser experiente pode contar muito", reforçou o camisa 10 vascaíno.

O experiente atleta falou também sobre a sua relação com o grupo e admitiu que os jogadores estão se entregando ao máximo para conseguir os resultados. "Quando há respeito, há entrega. Desde o começo, em Pinheiral, a gente vem se entregando muito nos treinamentos. Se há um grupo que tenho o privilégio de dizer que é um dos melhores que já trabalhei é este aqui", ressalta o jogador. "Já fiquei anos em clube, estou há quatro meses aqui, mas digo isso sem receio. Todo mundo se respeita. Se um jovem estiver melhor, o experiente respeita. Quando conseguimos o resultado, todos se abraçam. Desde o presidente ate o funcionário existe respeito. Cada um respeita seu espaço", completou o atleta.

Marcinho aproveitou para convocar a torcida para apoiar a equipe nos dois jogos contra o Botafogo. "O torcedor está ansioso porque está vendo o nosso empenho em todos os jogos. Se pegar todos os jogos, apesar de não terem sido de grande qualidade técnica, corremos muito e brigamos. Eles querem ver que podemos ser campeões. Sempre com os pés no chão e a cabeça no lugar", finalizou Marcinho.

Vasco e Botafogo se enfrentam no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca neste domingo, a partir das 16h, no Maracanã.