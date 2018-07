Vasco aposta na força da torcida em São Januário Na última quarta-feira, a torcida vascaína mostrou sua força, com boa presença em São Januário e empurrando o time para a vitória de virada sobre o ABC, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Neste sábado, Vasco aposta novamente no apoio de seus torcedores para ganhar da Cabofriense na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.