Vasco aposta na força dos garotos da base para superar o Corinthians em Itaquera

Sem poder contar com os volantes Richard e Fellipe Bastos, por questões contratuais, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai apostar na base para armar o Vasco que enfrentará o Corinthians neste domingo, às 11 horas, na arena em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O escolhido da vez para entrar na equipe será Bruno Gomes, de apenas 18 anos.

O jogador não é o primeiro oriundo da base do Vasco que faz parte do elenco profissional. Principal peça do elenco, Talles Magno também é prata da casa e ganhou nesta sexta-feira a liberação da CBF para poder defender o Vasco na 24ª e 25ª rodadas do Brasileirão, entre 9 e 13 de outubro, período em que teria de estar com a seleção brasileira sub-17 que foi convocada para o Mundial da categoria.

Sendo assim, Luxemburgo deve colocar em campo um time muito semelhante ao que empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR, na última rodada da competição. O treinador teve uma semana para trabalhar, já que o duelo contra o Atlético-MG acabou sendo adiado, por causa do compromisso do rival na semifinal da Copa Sul-Americana.

O treinador, no entanto, ganhou um reforço para a sequência da temporada. O também volante Fredy Guarín, de 33 anos, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição de Vanderlei Luxemburgo.

"Poderíamos estar melhor colocados, perdemos muitos pontos que não deveríamos perder, alguns contra concorrentes diretos, mas o Campeonato Brasileiro é assim. Tenho certeza que vamos fazer um ótimo segundo turno", disse Yago Pikachu.