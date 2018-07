Vasco aposta no apoio da torcida em jogo no Maracanã

Na reta final da Série B, o Vasco busca forças para garantir o retorno à elite do futebol brasileiro e, por isso, resolveu mandar o jogo deste sábado contra o ABC no Maracanã, sua primeira vez no estádio nesta competição. Os torcedores vascaínos abraçaram a causa. Cerca de 10 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente e longas filas seguem se formando nos pontos de venda de entradas.

Durante o treino tático desta quinta-feira, o técnico Joel Santana esboçou o time que deve entrar em campo diante do ABC. A única mudança é a entrada do zagueiro Rafael Vaz no lugar Rodrigo, que vai cumprir suspensão. O Vasco também comemorou a dispensa do goleiro Martín Silva, que não vai mais defender a seleção do Uruguai - havia sido convocado para amistosos e seria desfalque na reta final da Série B.

Conforme o treinamento, o time titular deve ser formado por Martín Silva; Carlos César, Luan, Rafael Vaz e Diego Renan; Guiñazu, Aranda, Pedro Ken e Douglas; Maxi Rodriguez e Kléber.

O Vasco está a quatro jogos sem vencer na competição e, embora esteja no G4, não vive situação confortável. Os clubes que o sucedem têm se aproximado e um resultado positivo no Maracanã é fundamental para que possa se manter firme na luta para voltar à Série A.