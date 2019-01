Vasco apresenta Danilo Barcelos e Bruno César como reforços para a temporada

O lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o meia Bruno César foram apresentados nesta quinta-feira como reforços do Vasco para a temporada 2019. A dupla foi submetida a exames médicos e fez o primeiro treinamento com o restante do grupo na reapresentação do elenco após o período de férias.

O diretor de futebol Alexandre Faria foi quem apresentou os dois reforços. O lateral, que estava na Ponte Preta, chega por empréstimo de um ano junto ao Atlético-MG. Danilo Barcelos, de 27 anos, revelou que outros clubes estavam interessados em contratá-lo, mas seu desejo era atuar pelo clube de São Januário.

"Espero encaixar bem com todos os jogadores e fazer o melhor pelo Vasco em 2019. Sempre deixei bem claro que a minha vontade era atuar aqui. A minha vontade prevaleceu. Eu venho de boas temporadas, consegui um bom desempenho. Acredito que a decisão de atuar em 2019 aqui fará diferença pelo peso dessa camisa. Estou preparado para atuar num gigante", afirmou

Já Bruno César, que estava no Sporting, de Portugal desde 2015, assinou por duas temporadas com o Vasco. O meia, de 30 anos, espera ajudar o clube carioca a ter sucesso em 2019 após enfrentar problemas na temporada passada, brigando contra o rebaixamento.

"É muita responsabilidade. É um clube gigante. Sabemos de todos os camisas 10 que já estiveram aqui. Prometo que vou me dedicar e batalhar neste ano todo. O ano passado foi difícil, mas com certeza vamos ter um ano muito melhor e tenho certeza que o Vasco fará uma grande temporada. A conversa que tive com o Alexandre Faria e o Alberto Valentim (técnico) sempre foi sincera, me falaram sobre o projeto do Vasco e isso me deixou bem animado", disse Bruno César.