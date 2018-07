Vasco apresenta dois novos dirigentes nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, o Vasco apresentará seus dois primeiros reforços para a próxima temporada. São profissionais extracampo: Paulo Angioni, gerente de futebol que terá o mesmo cargo que ocupava no Fluminense, e Isaías Tinoco, que chega para administrar o futebol amador, depois de um período no Flamengo e no Guarani como responsável pelo profissional.

Os dois já haviam trabalhado durante anos em gestões anteriores do Vasco, sob comando de Eurico Miranda. Como o dirigente foi reconduzido à presidência do clube, tratou de trazê-los de volta.

Paulo Angioni é psicólogo, começou a trabalhar no futebol em 1979 e ficou 13 anos no Vasco. Depois, passou sete anos no Flamengo e teve experiências bem sucedias no futebol do Palmeiras, Corinthians, Bahia e Fluminense. Em 1989 e 1990, também foi supervisor da seleção brasileira.

Isaías Tinoco é formado em administração esportiva e começou sua carreira no futebol em 1977. Trabalhou por algumas vezes no Vasco e no Flamengo - mais recentemente, esteve no Guarani. Já atuou em conjunto com grandes técnicos do futebol brasileiro, como Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, Ney Franco, Celso Roth, Oswaldo de Oliveira e Sebastião Lazaroni, entre outros.