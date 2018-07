Vasco apresenta Erick Daltro e Bruno Ferreira como reforços para laterais

Erick - que pediu aos jornalistas que acrescentassem o seu sobrenome - atua pela esquerda e se definiu como "um lateral ofensivo" e que também é "muito bom" na marcação. Ele disse que o grupo que o Vasco está montando é forte e que espera que o técnico Doriva tenha dúvidas na hora de definir os titulares nas laterais.

"Temos jogadores bons na lateral. É uma dor de cabeça boa, mas a minha característica é jogar para frente, marcando, mas sempre em prol do grupo. O professor Doriva é um cara cabeça aberta, jovem como nós, ganhou um título importante demais (Campeonato Paulista de 2014, pelo Ituano) e é experiência nova para o grupo. Estamos conhecendo um cara nota dez e ajudando da melhor forma possível", destacou.

Já Bruno Ferreira disse estar realizando um sonho ao defender o Vasco e já projetou o primeiro jogo do time - o clássico contra o Flamengo, no próximo dia 21, em torneio amistoso que será disputado em Manaus. "É importante enfrentar um grande rival. Estamos trabalhando forte na pré-temporada e mesmo sem nenhum amistoso será um clássico muito importante. Seja amistoso ou jogo oficial é para vencer e se for o Flamengo é ainda melhor", considerou Bruno.