Vasco apresenta lateral e diz que pode contratar mais jogadores para o ano

RIO - O Vasco apresentou um novo reforço nesta quinta-feira. O lateral-direito Carlos César chega por empréstimo ao time de São Januário e pode estar à disposição do técnico Adilson Batista já para a partida contra a Portuguesa, marcada para este sábado, em Volta Redonda (RJ), pela nona rodada do Série B do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, o atleta defendia o Atlético Paranaense, mas seu passe pertence ao Atlético Mineiro.

O jogador, de 27 anos, chega ao time carioca para brigar por posição com André Rocha. A ala direita era uma posição carente no Vasco. Quando André Rocha precisava ser substituído, era necessário improvisar o lateral-esquerdo Diego Renan em seu lugar.

O diretor de futebol do Vasco, Rodrigo Caetano, se mostrou satisfeito com a chegada de Carlos César e anunciou que pode haver novas contratações. "Fechamos uma lacuna, pois só tinha um lateral direito no elenco. Mas vamos avaliar o elenco para ver se existe necessidade de mais reforços antes da Copa do Mundo".

Carlos César fez parte do elenco que conquistou a Copa Libertadores pelo Atlético Mineiro, em 2013. Ele também já atuou pelo Boa, Criciúma, Guarani, entre outros clubes. No momento, o Vasco ocupa a 10.ª colocação da Série B, com 10 pontos conquistados.