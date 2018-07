Vasco apresenta Luis Fabiano nesta terça sob a expectativa de usá-lo no clássico

A terça-feira será de festa para o torcedor do Vasco. Afinal, o clube de São Januário confirmou nesta segunda que o dia marcará a chegada do seu principal reforço para a temporada 2017, o atacante Luis Fabiano, com uma recepção festiva da torcida e apresentação oficial.

O Vasco explicou que Luis Fabiano vai desembarcar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, às 9 horas desta terça-feira. E a expectativa é de que a torcida vascaína lote o local para saudar o centroavante. Depois, a partir das 12h45, Luis Fabiano concederá entrevista coletiva na Sede Náutica da Lagoa.

A partir daí, o Vasco deverá iniciar uma "contagem regressiva" para estrear Luis Fabiano. Preocupado em contar o mais rápido possível com o centroavante, o time de São Januário até inscreveu o jogador para a disputa do Campeonato Carioca, antes da sua contratação ser oficializada.

A diretoria do Vasco possui até mesmo a esperança de aproveitar Luis Fabiano no próximo sábado, quando o time vai encarar o Flamengo pelas semifinais da Taça Guanabara. Porém, a falta de ritmo de jogo pode ser um fator a atrapalhar a sua participação no clássico decisivo.

Luis Fabiano está de volta ao futebol brasileiro após se destacar na conquista do título da segunda divisão chinesa em 2016 pelo Tianjin Quanjian, sendo o artilheiro da competição com 23 gols marcados, além de ter sido eleito o melhor jogador do torneio.

O experiente jogador possui um longo currículo de sucesso, com passagens marcantes pelo São Paulo. Além disso, ele também defendeu a Ponte Preta, o francês Rennes, o Sevilla e o Porto. Ele também foi convocado diversas vezes para a seleção brasileira, tendo participado da Copa do Mundo de 2010 como titular do ataque.

Antes de Luis Fabiano, o Vasco já havia se reforçado para a temporada 2017 com Escudero, Muriqui, Wagner, Gilberto, Jean, Kelvin e Manga Escobar.