Vasco apresenta Marcinho e confirma mais cinco reforços

O Vasco apresentou oficialmente o meia Marcinho, ex-Vitória e Flamengo, e confirmou outros cinco reforços para a temporada de 2015. Os anúncios foram feitos pelo presidente Eurico Miranda na tarde desta segunda-feira, na sede do clube, em São Januário, na zona norte do Rio.

Além de Marcinho, os novos nomes são: Jean Patrick (Luverdense-MT), Bruno Ferreira (Portuguesa), Erick Luis (Bragantino) e Lucas (Macaé-RJ). Por meio do Twitter, Eurico Miranda também anunciou a chegada de Júlio dos Santos, ex-Cerro Porteño (Paraguai), e o empréstimo do volante Aranda ao Olimpia (Paraguai).

Durante entrevista, Eurico Miranda falou sobre os esforços do clube para resolver os problemas financeiros e ainda assim montar um elenco eficiente. "Assumimos (a direção do clube) com dois meses de salários atrasados e conseguimos regularizar pelo menos um mês. Mas isso não nos tira do objetivo de fazer um time competitivo, que não vai participar, mas com certeza entrar para ganhar. Pode ser que o titulo não venha, mas vamos brigar por ele".

O dirigente também aproveitou para avaliar Marcinho. "É uma referência. Vimos jogar, ele teve passagem pelo nosso rival. Aliás, passagem muito boa. Nós já o conhecíamos de lá, depois teve uma passagem pelo mundo árabe, está de volta e com satisfação apresentamos Marcinho, que começa a ser a nova referência no Vasco. Não costumo dizer nas minhas coisas que tenho esperança. Tenho certeza que ele vai ser peça fundamental nesse novo Vasco".

Confiante com a nova oportunidade no futebol carioca, Marcinho não acredita que sua passagem no Flamengo irá atrapalhar a chegada em sua nova casa. "Virei ídolo lá, quero o mesmo aqui", afirmou, antes de projetar um gol no próximo clássico, marcado para a pré-temporada, em Manaus. "Vai ser especial enfrentar o Flamengo. Se fizer um gol vai ser melhor ainda".

As demais contratações devem ser apresentadas nos próximos dias. Havia expectativa de que o retorno do jovem meia Matheus Índio ao Vasco fosse confirmado. No entanto, Eurico Miranda manteve mistério sobre a contratação do jogador, que hoje pertence ao Santos.