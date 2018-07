Vasco apresenta novo patrocínio para as costas da camisa

O Vasco apresentou nesta terça-feira um novo patrocinador, que vai estampar a marca na parte superior das costas da camisa do clube de São Januário. O contrato fechado com o Zoom, que atua na internet com site e aplicativo comparador de preços de produtos, vale até o final de 2018.

+ Pikachu pede mais concentração ao Vasco após sofrer 'apagão' contra Corinthians

+ Corinthians coloca Romero em três poltronas para cada gol marcado sobre o Vasco

+ Jorginho lamenta derrota do Vasco: 'Faltou equilíbrio e paciência'

"O patrocínio do Zoom é mais um passo na firme reaproximação do Vasco com o mercado publicitário", disse o vice-presidente de marketing do clube, Bruno Maia, ao site oficial vascaíno. "É uma marca jovem, digital, com um modelo de negócio moderno e medidas de desempenho contemporâneas, exatamente na medida do que o Vasco precisa para mostrar o novo momento que vive. Temos confiança que a torcida vai abraçar o Zoom", concluiu.

Diretor executivo do Zoom, Thiago Flores comemorou o acerto. "É uma enorme satisfação apoiar esse grande clube, que tem milhões de torcedores. Acreditamos muito no potencial dessa união e nos bons resultados que a parceria acarretará para ambos os lados. Nosso público, assim como todo brasileiro, é apaixonado por futebol e encontramos muita sinergia nessa parceria", afirmou.

Em campo, o Vasco vem de duas derrotas seguidas, por competições diferentes. Pelo Campeonato Brasileirão, no último domingo, a equipe carioca foi mandante no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde perdeu por 4 a 1 para o Corinthians. A equipe treinada pelo técnico Jorginho tem 19 pontos e ocupa o 12.° lugar, apesar de ter disputado duas partidas a menos do que a maioria dos times. O próximo compromisso será pela 17.ª rodada contra o São Paulo, às 16 horas deste domingo, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Já pela Copa Sul-Americana, o Vasco perdeu por 3 a 1 para a LDU na última quarta-feira, em Quito, e agora depende de uma vitória por 2 a 0 ou, caso sofra um gol em casa, por três de diferença para avançar às oitavas de final da competição. Se na partida de volta, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 9 de agosto, devolver o placar de 3 a 1, a decisão da vaga vai acontecer em disputa de pênaltis.