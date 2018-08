Vasco apresenta o zagueiro Leandro Castán e o atacante Vinícius Araújo

O Vasco anunciou nesta sexta-feira as contratações do zagueiro Leandro Castán e do atacante Vinícius Araújo. Os dois jogadores realizaram exames médicos, assinaram contrato até o fim de 2019 e já concederam entrevista coletiva.

+ Jorginho diz que foco do Vasco na semana 'foi corrigir erros de posicionamento'

+ Treinador promete força máxima e São Paulo protagonista no Brasileirão

Castán chega após seis temporadas no futebol italiano. O jogador deixou o Corinthians em 2012 e se transferiu para a Roma. Em 2014, enfrentou uma verdadeira batalha fora de campo, quando precisou passar por cirurgia para retirada de um cavernoma, uma má formação vascular congênita no cérebro, que resultou em um tumor de três centímetros. O jogador precisou reaprender a executar tarefas simples do dia a dia, como andar. Depois, disso perdeu espaço na Roma foi emprestado ao Cagliari no início deste ano.

x

"Estou muito feliz de vestir essa camisa, muito feliz de estar aqui no Vasco. O problema que passei me fez crescer muito como homem. Gosto de superar desafios, voltei a jogar e não estou contente ainda. Quero voltar a ser campeão, conquistar títulos e enquanto eu não voltar aquele nível, eu não vou parar. O torcedor pode esperar entrega, raça, muita vontade. Vou defender o gol do Vasco como um prato de comida", disse o novo zagueiro do Vasco.

Vinicius Araújo, de 25 anos, foi formado nas categorias de base do Cruzeiro e fez parte do elenco campeão brasileiro em 2013. No ano seguinte, foi negociado com o Valencia, mas não conseguiu se firmar no futebol europeu. Chegou a ser emprestado ao Liège, antes de retornar ao Cruzeiro, também por empréstimo, em 2015. No ano seguinte, foi atuou pelo Sport e, em 2017, defendeu o Zaragoza.

"Quando soube do interesse do Vasco, a vontade prevaleceu. Ainda mais sendo atacante, num lugar onde passaram Romário, Edmundo, não tem como não sonhar. Sou um jogador muito aguerrido, aquele que não tem bola perdida. Vou incomodar muito os zagueiros. Jogo de 9, pelas beiradas, faço mais de uma função. O torcedor pode ter certeza que o Vinícius que vai chegar em São Januário chegou com muita fome de gols", disse o atacante que vestirá a camisa 30.

O Vasco ocupa atualmente a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. O time volta a campo contra o São Paulo, neste domingo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 17.ª rodada da competição. Para a partida, o time não contará com o zagueiro Breno, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians. O recém-contratado colombiano Oswaldo Henríquez deve ser o substituto.