Vasco apresenta volante Bruno Silva, da Ferroviária, e meia Lucas, do Boavista

O Vasco apresentou nesta quarta-feira o volante Bruno Silva, de 30 anos, e o meia Lucas, de 21 anos. Os jogadores receberam a camisa cruzmaltina das mãos do vice-presidente de futebol, Fred Lopes, e falaram com a imprensa.

Os dois assinaram contrato até o fim do ano. Bruno Silva defendeu a Ferroviária no Campeonato Paulista e já treinava com o elenco desde o último dia 15. Na terça-feira, o Vasco também informou que ele estava liberado para defender o clube na Libertadores. O time carioca volta a campo pela competição continental em 4 de abril, contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, pela segunda rodada do Grupo 5.

"A expectativa para essa estreia é muito grande. Sei da importância da competição e estou me dedicando desde o dia que cheguei para estar à disposição do professor Zé Ricardo", disse o volante.

Lucas disputou o Campeonato Carioca pelo Boavista e chega por empréstimo. O jogador disse ser torcedor do Vasco e a possibilidade de vestir a camisa do clube será a realização do sonho.

"É a maior oportunidade da minha carreira. Vou procurar agarrá-la e fazer história com essa camisa, assim como fizeram vários jogadores que cresci vendo jogar. Sou muito fã do Felipe, do Juninho, do Valdir Bigode e do Coutinho" afirmou.