Vasco aproveita feriado de carnaval para recuperar atletas contundidos

RIO - Os jogadores do Vasco poderão curtir a folga de carnaval aliviados, após terem se garantido entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Carioca com a vitória sobre o Madureira na quinta-feira. O período sem jogos também servirá para a recuperação de alguns atletas que estavam no estaleiro.

O atacante Everton Costa e o volante Guiñazu desfalcaram o time nas últimas partidas por causa de contusões, mas já estão quase recuperados e têm chances de retornar a campo no próximo jogo, contra o Resende, na quarta-feira que vem. E o zagueiro Luan, titular da defesa vascaína, tem volta garantida, após ter cumprido suspensão.

O time, contudo, terá duas baixas importantes. O goleiro Martín Silva e o volante Fellipe Bastos receberam o terceiro cartão amarelo na competição e estão suspensos contra o Resende. No gol, deve entrar Diogo Silva. E Pedro Ken ficará com a vaga no meio-de-campo.

No momento, o Vasco ocupa a quarta colocação do Campeonato Carioca com 21 pontos, cinco a mais que o quinto colocado Nova Iguaçu, que joga neste sábado, contra o Flamengo, pela 11ª rodada.