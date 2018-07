Vasco arranca empate diante do Bahia no Rio com gol no final: 1 a 1

RIO - O Bahia esteve a segundos de encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Mas um gol polêmico de Elton, aos 50 minutos do segundo tempo, salvou o Vasco do revés em casa: 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 12.ª rodada do torneio.

O goleiro Marcelo Lomba, que começou a carreira no rival Flamengo, quase garantiu a vitória do Bahia com defesas importantes depois de gol de Reinaldo na primeira etapa. Mas Bernardo e Elton deixaram o banco de reservas vascaíno para se tornaram peças cruciais no empate.

O Vasco perde a chance de superar o Palmeiras na tabela de classificação. É o quinto colocado, com 21 pontos. Os baianos deixam a zona de rebaixamento, com 12 pontos, um à frente do Santos, que abre a área perigosa, mas com três jogos a menos.

Com cinco minutos de jogo, o Bahia saiu na frente. Em contra-ataque rápido, o lateral-esquerdo Ávine foi lançado, cruzou para o centroavante Souza, que rolou para o atacante Reinaldo. Ele, que fazia a sua segunda partida na equipe baiana, só teve trabalho de tocar para o gol vazio.

Os vascaínos certamente não vão concordar, mas o gol prematuro animou a peleja, pois obrigou o time da casa a se lançar para o ataque. Com os baianos retraídos em busca de novo contragolpe, o jogo virou ataque contra defesa. O clube tricolor de Salvador dava espaços quando se encolhia, mas se safava dada a má pontaria cruzmaltina. Eder Luís, Felipe, Diego Souza, Juninho, Rômulo, todos tentaram arremates à meta, mas ou erravam o alvo ou paravam em intervenções de Marcelo Lomba.

Ao fim da primeira etapa, o Vasco finalizara 17 vezes contra apenas 3 dos visitantes. Reinaldo, autor do gol, viu bem o jogo. "Fizemos o gol, mas só deu Vasco. Assim vamos acabar tomando o gol. Precisamos sair para jogar um pouco", disse o atacante.

No segundo tempo, o time da casa seguiu pressionando, mas de forma atabalhoada e sem a organização dos primeiros 45 minutos. Na verdade, o Bahia melhorou e assustou em contra-ataques. Aos 33, Reinaldo perdeu a chance de garantir a vitória ao chutar para fora depois de jogada de Ricardinho.

O lance seria decisivo. Depois de muitos chutes de fora da área que pararam nas mãos de Marcelo Lomba, uma falta pela esquerda selaria o resultado. Juninho Pernambucano cobrou com efeito, o goleiro trombou com Elton e um companheiro e a bola sobrou para Bernardo. Ele cabeceou para o gol e Elton deu o último toque.

VASCO - 1 - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Anderson Martins e Márcio Careca; Rômulo, Juninho Pernambucano, Felipe (Leandro) e Diego Souza (Bernardo); Eder Luís e Alecsandro (Elton). Técnico: Ricardo Gomes

BAHIA - 1 - Marcelo Lomba; Marcos, Paulo Miranda, Titi e Ávine; Fabinho, Marcone, Hélder (Ricardinho) e Lulinha (Gabriel); Reinaldo (Jones) e Souza. Técnico: René Simões

Gols - Reinaldo, aos 5 minutos do primeiro tempo; Elton, aos 50 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Dedé e Bernardo (Vasco); Marcone, Marcelo Lomba, Lulinha, Souza e Reinaldo (Bahia); Cartão vermelho - Márcio Careca (Vasco); Árbitro - Sandro Meira Ricci (Fifa-DF); Local - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).