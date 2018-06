Vasco assina por dois anos e oficializa contratação de Werley

A quinta-feira foi agitada no Vasco. Além de anunciar as chegadas de Paulo Pelaipe e Newton Drummond para o departamento de futebol, o clube também oficializou a contratação do zagueiro Werley, a mais nova opção para o técnico Zé Ricardo escalar o sistema defensivo da equipe.

+ Vasco anuncia Paulo Pelaipe para ser diretor executivo de futebol

O Vasco explicou que Werley assinou um contrato com o clube até o final de 2019. E ele chega para um setor que já contava com os zagueiros Breno, Ricardo Graça, Erazo e Luis Gustavo. O clube, porém, perdeu recentemente Anderson Martins, que foi titular em 2017 e se transferiu para o São Paulo.

Werley, de 29 anos, iniciou a sua carreira no Atlético Mineiro. Ele também já atuou por dois times do futebol carioca - América e Boavista -, além de Grêmio, Santos, Figueirense e Coritiba.

Com o anúncio da chegada de Werley, a diretoria do Vasco agora corre para regularizar o contrato do zagueiro, ainda mais que o time terá jogos importantes nos próximos dias - no sábado, fará o seu primeiro clássico na temporada, diante do Flamengo, no Maracanã pelo Campeonato Carioca, enquanto na quarta-feira estreará na fase preliminar da Copa Libertadores, no Chile, diante do Universidad de Concepción.