Vasco avisa que prioridade é contratar um centroavante

"A prioridade é um homem de área, um centroavante. Estamos observando dois jogadores e poderemos ter novidades em breve", prometeu o novo diretor executivo do Vasco, Daniel Freitas.

Quem estava na mira do clube é o meia argentino Jesús Dátolo, do Espanyol. Mas, com a chegada de Abelairas, o meio-de-campo vascaíno parece recheado e o nome dele perdeu força.

"Não é um jogador que, em princípio, nos interessa. Temos duas opções para a posição de atacante, que é a nossa prioridade", comentou o técnico interino Cristóvão Borges, ao praticamente descartar Dátolo.

Cristóvão Borges também disse que aposta em boa temporada de Abelairas, mesmo inativo há seis meses. "Ele tem as característica do jogador que a gente precisa desde o ano passado. Tenho certeza de que ele vai se encaixar, mas é preciso ter paciência", afirmou o técnico.