Vasco leva a virada do Bahia em jogo com recorde de público na Fonte Nova pela Série B

Buscando o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, Bahia e Vasco fizeram uma partida com clima de elite na tarde deste domingo, pelo complemento da 26ª rodada. Jogando em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), os baianos venceram por 2 a 1, de virada, com amplo apoio de sua torcida, que quebrou recorde de público em jogos de clubes após três anos.

Nada menos do que 48.660 torcedores acompanharam o confronto direto no G-4, superando os 46.341 que prestigiaram Bahia x Grêmio, pela Copa do Brasil, em 2019. O recorde do estádio desde sua reforma, em 2013, pertence ao duelo entre Bélgica e EUA, com 51.227 torcedores, na Copa do Mundo de 2014. No Mundial, porém, foi usado um setor extra não mais disponível.

Com a vitória, o Bahia chegou ao seu terceiro jogo invicto, na vice-liderança, com 47 pontos, dez a menos do que o líder Cruzeiro e três a mais do que o Grêmio, terceiro. O Vasco segue em quarto lugar, com 42, apenas quatro a mais do que o Londrina, quinto colocado. O resultado reforça a má campanha dos cariocas fora de casa, pois foi a quinta derrota seguida. Além disso, liga o sinal de alerta, ainda mais que o interino Emílio Faro já afirmou que não deseja ser efetivado no cargo.

Jogando em casa, o Bahia foi quem mostrou mais iniciativa ofensiva e exigiu duas boas defesas de Thiago Rodrigues. Primeiro com Vitor Jacaré, que pegou rebote na entrada da área e chutou bonito, mas o goleiro espalmou bem. Depois, foi a vez de Davó, que invadiu a área e chutou forte e cruzado para outra boa intervenção do camisa 1 vascaíno.

Apesar do sufoco, o Vasco abriu o placar aos 18 minutos com gol contra. Após cobrança de escanteio, Bruno Tubarão disputou com o goleiro e a bola bateu em Ricardo Goulart antes de entrar. Mesmo em vantagem no placar, o Vasco não era superior em campo e dava espaços para o Bahia. Os mandantes chegaram ao empate aos 39 minutos, também com gol contra. Quintero tentou cortar cruzamento de Matheus Bahia e mandou para o gol.

E quando tudo parecia definido no primeiro tempo, Ricardo Goulart se redimiu e virou o placar. Lucas Mugni cobrou escanteio e o atacante subiu bem para cabecear firme, no alto, para marcar.

O Bahia seguiu mais objetivo no segundo tempo e quase marcou com Davó, que saiu na cara do gol, mas parou em Thiago Rodrigues. A jogada seguiu e Daniel finalizou dentro da área para outra defesa.

O Vasco respondeu com Andrey Santos, que quase marcou um golaço ao finalizar de primeira após cobrança de escanteio. A bola parada foi a alternativa dos cariocas, que não conseguiam fazer a bola chegar em Alex Teixeira, que jogou mais avançado. Em outro escanteio, Anderson Conceição cabeceou com muito perigo.

O Bahia ainda teve a chance de matar o jogo aos 37 minutos, com Luiz Henrique, que chutou cruzado para defesa de Thiago. O Vasco, no último lance, também assustou. Eguinaldo tentou dominar cruzamento na área, mas deixou a bola escapar e acabou atrapalhando Gabriel Pec, que vinha de frente para o gol para a finalização.

Os dois times voltam a campo na quarta-feira, pela 27ª rodada, contra times paulistas. Às 19h, o Vasco recebe o Guarani, em São Januário, no Rio. Mais tarde, às 21h30, o Bahia encerra a rodada contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 1 VASCO

BAHIA - Danilo Fernandes; Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio (Gabriel Xavier) e Matheus Bahia (Luiz Henrique); Patrick de Lucca, Daniel, Lucas Mugni (Rezende) e Ricardo Goulart (Copete); Davó (Ytalo) e Vitor Jacaré. Técnico: Enderson Moreira.

VASCO - Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Andrey Santos, Yuri Lara (Marlon Gomes), Paulo Victor (Gabriel Pec) e Bruno Tubarão (Figueiredo); Nenê e Alex Teixeira. Técnico: Emílio Faro (interino).

GOLS - Ricardo Goulart (contra), aos 18, Quintero (contra), aos 39, e Ricardo Goulart, aos 46 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Ignácio (Bahia); Quintero e Yuri Lara (Vasco).

RENDA - R$ 1.539.677,00.

PÚBLICO - 48.183 pagantes (48.660 presentes).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).