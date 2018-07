Vasco bate ABC no Maracanã e se aproxima do acesso à Série A

Quase 50 mil torcedores foram ao Maracanã, no Rio, neste sábado, para assistir à primeira partida do Vasco no estádio na Série B do Campeonato Brasileiro e saíram felizes. A equipe carioca não chegou a fazer um grande jogo, mas venceu o ABC por 1 a 0, alcançou os 59 pontos e ficou mais perto do retorno à elite do futebol nacional.

Com o resultado, o Vasco manteve os seis pontos de vantagem sobre o quinto colocado a quatro rodadas do fim da competição. O time não tem chances matemáticas de subir já na próxima rodada, quando enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, mas uma nova vitória deixará o clube cruzmaltino com um pé na Série A. Sem poder contar com Rodrigo, suspenso, e Douglas Silva, lesionado, o técnico Joel Santana promoveu a estreia de Anderson Salles na defesa. O jogador não se intimidou, marcou bem sob pressão e saiu jogando com relativa habilidade.

Mesmo sem ter uma grande atuação, o Vasco foi melhor durante todo o primeiro tempo. O time preferiu explorar as jogadas pelo lado esquerdo, ora com Diego Renan aparecendo na linha de fundo, ora com Kleber aparecendo para tabelar junto ao bico da grande área. Mas estas investidas não resultaram em chances de gol. Bem fechado e explorando o contra-ataque, o ABC dificultava a penetração dos atacantes vascaínos na área e protegia bem o gol de Gilvan.

No último minuto do primeiro tempo, porém, a defesa falhou. Diego Renan cruzou na área, Diego Jussani errou o chute e Gilvan derrubou o lateral-direito Carlos César. O árbitro marcou pênalti e expulsou o goleiro do ABC. Na cobrança, Douglas bateu com categoria e abriu o marcador.

Apesar da vantagem no placar, o Vasco foi para cima na etapa final. Pedro Ken se lesionou logo no início e, aproveitando que tinha um jogador a mais em campo, Joel Santana sacou o meia e colocou o atacante Thalles, recuando um pouco o uruguaio Maxi Rodriguez.

Assim, o time passou a jogar sob pressão na intermediária ofensiva. Mais uma vez, porém, faltou ao Vasco encontrar espaços para entrar na grande área. O jeito foi arriscar arremates de média distância, como em chute de Douglas, aos 30 minutos, que passou rente ao poste esquerdo. Mas, no fim, o placar acabou sendo mesmo aquele construído nos acréscimos do primeiro tempo - suficiente para quase 50 mil torcedores no Maracanã fazerem a festa.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 0 ABC

VASCO - Martín Silva; Carlos César, Luan, Anderson Salles e Diego Renan; Guiñazu, Aranda, Pedro Ken (Thalles) e Douglas (Rafael Silva); Maxi Rodriguez e Kleber (Edmilson). Técnico: Joel Santana.

ABC - Gilvan; Madson, Sueliton, Diego Jussani e Samuel; Fábio Bahia, Daniel Amora, Marcel (Somália) e Ronaldo Mendes; João Paulo (Camilo) e Rodrigo Silva (Alvinho). Técnico: Roberto Fonseca.

GOL - Douglas (pênalti), aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sueliton e Madson (ABC).

CARTÃO VERMELHO - Gilvan (ABC).

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima (SP).

RENDA - R$ 1.324.410,00.

PÚBLICO - 42.408 pagantes (49.460 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).