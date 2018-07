Vasco bate Bangu com gols de zagueiros e dorme líder no Carioca

Com gols de zagueiros, o Vasco venceu o Bangu por 2 a 0 neste sábado, no estádio de São Januário, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Carioca, com 17 pontos. O time vascaíno segue invicto na competição, ao lado de Flamengo, Botafogo e Volta Redonda, que jogam no domingo e podem alcançar a ponta. Autores dos gols, Rodrigo e Luan fazem parte da melhor defesa do campeonato, com apenas dois gols sofridos.

Antes do início da partida, Falcão, um dos principais nomes do futsal brasileiro, foi apresentado à torcida como reforço do time de futebol de sete vascaíno. O jogador foi ovacionado pelos torcedores que encheram o estádio.

Os donos da casa começaram a partida impondo pressão. O atacante Gilberto, aos 5 minutos, quase abriu o placar ao receber uma bola livre na área, mas desperdiçou batendo para fora. Passado o ímpeto inicial, o Vasco recuou e tomou pressão do Bangu que, no entanto, não criou grandes chances de gol.

Diante da inoperância do ataque, coube ao zagueiro Rodrigo fazer o primeiro gol vascaíno. Em cobrança de escanteio, o jogador se antecipou à defesa rival e cabeceou para marcar. Motivado pelo gol o time cruzmaltino assumiu o controle do jogo nos minutos finais da primeira etapa.

Após o intervalo, a partida tomou um ritmo mais lento. Os times eram pouco ofensivos e cometiam muitas faltas. Em desvantagem no placar, o Bangu tentou tomar as iniciativas de ataque e acabou se expondo. Aos 23, o Vasco marcou mais uma vez com um zagueiro. Foi a vez de Luan cabecear para o gol após receber um cruzamento na área.

No fim do jogo, o Bangu ainda perdeu Guilherme, expulso, e a sua condição piorou. O time se fechou na defesa e tentou evitar sofrer mais gols.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 0 BANGU

VASCO - Martín Silva; Madson, Rodrigo, Luan e Christiano; Serginho, Julio dos Santos, Bernardo (Lucas) e Marcinho (Jhon Cley); Rafael Silva (Yago) e Gilberto. Técnico: Doriva.

BANGU - Márcio; Iago, Rafael Sales, Luiz Felipe e Guilherme; Ives (Marcos Vinícius), Magno, Raphael Augusto e Almir; Matheus Pimenta (Victor) e Bruno Luiz (Igor Alves). Técnico: Mário Marques.

GOLS - Rodrigo, aos 27 minutos do primeiro tempo. Luan, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Julio dos Santos, Marcinho Rodrigo e Gilberto (Vasco); Iago Soares, Raphael Augusto, Rafael Sales (Bangu).

CARTÃO VERMELHO - Guilherme (Bangu).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

RENDA - R$ 260.815,00.

PÚBLICO - 12.160 pagantes (13.603 no total).

LOCAL - Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ).