Vasco bate Bonsucesso com gol no fim em pênalti inexistente

Com um gol de pênalti mal marcado, aos 48 minutos do segundo tempo, o Vasco venceu o Bonsucesso por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Engenhão, e ficou mais próximo da classificação para a fase semifinal do Campeonato Carioca. Gilberto fez o gol, o seu primeiro com a camisa do Vasco. Assim que a partida terminou, os jogadores do Bonsucesso cercaram o árbitro Daniel Macedo, inconformados com o erro que determinou o resultado.

Embora muito superior, o Vasco teve dificuldade de chegar com perigo efetivo à área do Bonsucesso, principalmente no primeiro tempo. O time abusava das bolas levantadas, dos cruzamentos, mas sem poder de conclusão. Acostumado a jogar na retranca - só fez um gol em oito rodadas -, o Bonsucesso se defendia muito bem em busca do quinto empate consecutivo e aos poucos enervava o time do Vasco.

O empate sem gols no primeiro tempo levou a torcida vascaína a vaiar a equipe. O técnico Doriva resolveu armar um esquema com mais agressividade e pôs no segundo tempo Thalles e Bernardo. O time passou então a envolver a defesa do Bonsucesso, que tinha no goleiro Preto seu grande destaque. Ele evitou o gol em três defesas vistosas - duas delas em finalizações de Gilberto e outra num chute de Thalles.

Mas aos 48 minutos, Preto nada pôde fazer. O árbitro marcou pênalti quando a bola resvalou no braço de Fernando, depois de ser desviada por Thalles, que encobria o zagueiro do Bonsucesso. Gilberto cobrou bem e selou a vitória.

FICHA TÉCNICA

BONSUCESSO 0 x 1 VASCO

BONSUCESSO - Preto; Ivan, Jadson, Elton e Cristiano; Marquinhos, Julinho, Fernando e Guttiner (Muller); Robertinho (Denilson) e Miguel (Edson Pitbull). Técnico - Marcelo Salles.

VASCO - Martin Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Christiano; Serginho (Bernardo), Guiñazu, Julio dos Santos e Marcinho (Thalles); Rafael Silva (Montoya) e Gilberto. Técnico - Doriva.

GOL - Gilberto, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Daniel Macedo.

CARTÕES AMARELOS - Christiano, Fernando, Preto, Guiñazu e Julinho.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Engenhão.