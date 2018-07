Vasco bate Cabofriense e fica perto da vaga na semifinal da Taça Rio

RIO - Com um pênalti mal marcado, no final da partida, o Vasco obteve uma vitória suada sobre a Cabofriense por 2 a 1, neste sábado, em São Januário, e deu um grande passo para se classificar à semifinal da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca). O time pode garantir a vaga neste domingo, dependendo dos resultados de Botafogo x Flamengo e Americano x Fluminense.

Já a Cabofriense, com a derrota, foi rebaixada para a Segunda Divisão. O mesmo destino teve o America, que ficou no empate por 1 a 1 com o Macaé, fora de casa.

No jogo movimentado em São Januário, foi o Vasco que abriu o placar. O gol surgiu numa trama perfeita do ataque. Felipe avançou pelo meio, tocou a bola para Eder Luís, sem marcação. O atacante viu Bernardo livre na área e fez o passe. O meia se livrou de um zagueiro e deslocou o goleiro Flávio com um toque inteligente.

O gol deu a impressão que o Vasco deslancharia no jogo. Isso não ocorreu. Numa jogada rápida, a Cabofriense conseguiu o empate, após rebote do goleiro Fernando Prass em chute de Léo Itaperuna. Na sequência, Zotti completou para o gol.

O Vasco foi beneficiado com a expulsão de Assumpção logo no início do segundo tempo. A Cabofriense recuou mais ainda e passou a tentar de forma desorganizada os contra-ataques. Embora o Vasco fosse bem superior, o segundo gol demorava e isso deixava a torcida impaciente. Boa parte do público apoiava o time, mas uma parcela razoável começou os protestos no meio do segundo tempo. Aos 41 minutos, porém, após pênalti que não existiu, Alecsandro cobrou e definiu a vitória do Vasco.

VASCO - 2 - Fernando Prass; Allan, Dedé, Anderson Martins e Ramon; Rômulo, Fellipe Bastos (Leandro), Felipe e Bernardo (Enrico); Eder Luís e Alecsandro. - Ricardo Gomes.

CABOFRIENSE - 1 - Flávio; Zé Carlos, André Paulino e Marcelo Cardoso; Wagner, Luciano Totó, Zotti (André Oliveira), Diego Sales (Arilson), Assumpção e Everton; e Leo Itaperuna (Allan). - Lucho Nizzo.

Gols - Bernardo, aos 20, e Zotti, aos 34 minutos do primeiro tempo; Alecsandro (pênalti), aos 42 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo - Ramon, Fellipe Bastos e Anderson Martins (Vasco); Luciano Totó e Léo Itaperuna (Cabofriense). Cartão vermelho - Assumpção (Cabofriense). Árbitro - Antônio Frederico Maciel dos Santos. Renda - R$ 214.950,00. Público - 13.793 pagantes. Local - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

