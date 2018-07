Vasco bate Corinthians-PR por 1 a 0 e abre vantagem Pressionado, o Vasco sabia que um tropeço na noite desta quarta-feira, em Curitiba, agravaria a crise no clube após a eliminação no Campeonato Carioca. Mas o time reagiu bem: venceu o Corinthians-PR por 1 a 0 e ficou bem próximo das quartas de final da Copa do Brasil.