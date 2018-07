Vasco bate Fluminense com gol no fim e ainda sonha com título

RIO - Num jogo emocionante, decidido no último minuto, o Vasco derrotou o Fluminense por 2 a 1 e manteve as chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Para ser campeão, o time carioca vai ter de vencer o Flamengo na última rodada e torcer pelo tropeço do Corinthians contra o Palmeiras. No Engenhão lotado, Juninho Pernambucano teve papel fundamental no resultado. Mas isso se deu quando ele já tinha sido substituído. Foi do veterano atleta a sugestão ao técnico Cristóvão Borges para que pusesse Alecsandro em campo.

O atacante entrou aos 25 minutos do segundo tempo, na vaga de Felipe, já cansado. Fez o primeiro gol em seguida e, depois de o Flu empatar, num lance bonito de Fred, Alecsandro cruzou a bola com perfeição para Bernardo definir o placar. Eram 45 minutos do segundo tempo e a aflição tomava conta das duas equipes, já informadas da vitória do Corinthians sobre o Figueirense. Até aquele momento, o empate no clássico do Rio dava o título do Brasileiro ao time paulista, que aguardava o resultado do Engenhão desde o gramado do Orlando Scarpelli.

Durante mais de 90 minutos, Flu e Vasco desperdiçaram muitos gols numa partida nervosa e bem disputada. A tensão foi tão grande que até um reserva acabou expulso por reclamação - Leandro, do Vasco. Ele e outros jogadores da equipe protestavam contra o gol de Fred. Alegavam que o atacante tricolor tinha feito falta em Renato Silva.

Antes mesmo de empatar o jogo, Fred se destacava mais uma vez. Levou perigo várias vezes ao goleiro Fernando Prass, embora tenha deixado escapar duas boas oportunidades.

No Vasco, Juninho contou com a complacência do árbitro Marcelo Henrique para não ser expulso. Ele cometeu três faltas desleais e recebeu apenas um cartão amarelo. Mas enquanto Juninho e Felipe jogavam juntos, o time criava algumas situações de gol. Faltava pontaria nas conclusões.

Outro erro da arbitragem, mais grave, ocorreu logo após a saída de bola. Diego Souza recebeu lançamento em condição legal e finalizou. O gol não foi validado por causa de impedimento mal marcado. Quase duas horas depois, no entanto, o Vasco alcançava a vitória com raça e grande poder de superação.

A equipe vem acumulando neste fim de ano a disputa de duas competições - na quarta-feira, joga em Santiago contra o Universidad de Chile, na briga por uma vaga à final da Libertadores. No fim do jogo, os vascaínos não queriam pensar em nada e sim aproveitar o tempo para comemorar a vitória sobre o Flu lançando camisas e chuteiras para torcedores eufóricos, espremidos na arquibancada do Engenhão.

Resta agora ao técnico Cristóvão Borges armar o time para quarta-feira e pensar nos substitutos de Juninho, Diego Souza e Allan para o clássico de domingo, contra o Flamengo. Os três receberam o terceiro cartão amarelo.

FLUMINENSE 1 x 2 VASCO

Fluminense - Diego Cavalieri; Mariano, Elivélton, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Diguinho (Lanzini), Marquinho (Martinuccio) e Deco; Rafael Sóbis (Rafael Moura) e Fred. Técnico - Abel Braga.

Vasco - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Renato Silva e Jumar; Allan, Rômulo, Juninho Pernambucano (Fellipe Bastos) e Felipe (Alecsandro); Diego Souza e Elton (Bernardo). Técnico - Cristóvão Borges.

Gols - Alecsandro, aos 31, Fred, aos 38, e Bernardo, aos 45 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marcelo de Lima Henrique (Fifa-RJ).

Cartões amarelos - Renato Silva, Juninho Pernambucano, Diego Souza, Jumar, Leandro Euzébio, Allan, Fred, Marquinho, Felipe, Deco e Leandro.

Cartão vermelho - Leandro.

Renda - R$ 1.055.460,00.

Público - 29.476 pagantes.

Local - Estádio do Engenhão, no Rio.